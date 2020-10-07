07 Октября 2020
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Общество Москва
управляющая компания, жкх, ук, дом (2020) | Фото: ауо-жкх-во.рф

Жилинспекция столицы вернула собственникам квартир на Ташкентской УК «ДЕЗ района Выхино»

Ситуации, когда собственники квартир хотят и меняют свои управляющие компании, происходят сегодня почти во всех крупных городах страны. Как правило, подобные смены сопровождаются нешуточными разборками. Причинами которых являются те или иные нарушения процедуры и иных требований законодательства.

Например, в столице, как информирует «Москва.ру», в конце августа текущего года в доме № 15/22, расположенном в Москве на улице Ташкентская, в ходе собрания собственников большинство голосов якобы оказалось против пролонгации договора с управляющей компанией ООО «ДЕЗ района Выхино». Вместо этой организации жители решили сотрудничать с ООО «УК Стройжилпрофи». Мосжилинспекция (МЖИ) внесла соответствующие поправки в реестр от 28 сентября. Документ вступил в силу с 1 октября 2020года. Но вскоре это изменение потеряло законное действие.

Как выяснилось позднее, не все владельцы квартир спорного дома участвовали в голосовании. Часть людей выступили против решения о смене управляющей компании, что и было указано в официальных заявлениях в Мосжилинспекцию. Одно из таких претензионных писем было принято 21 сентября (об этом свидетельствует дата на штампе), а решение о передаче управления домом датируется 30-м сентября.

Некоторые жильцы вообще охарактеризовали происходящее как «попытку рейдерского захвата». В результате разбирательств решение МЖИ о внесении изменений в реестр лицензий г. Москвы было отменено.

В беседе с журналистами телеканала «ТЕО ТВ» жители поблагодарили руководство Мосжилинспекции Олега Кичикова за принятое решение: «Нынешняя компания нас устраивает. Надеемся, что у нас все будет очень хорошо, не будут падать лифты и будут сделаны ремонты», – подчеркнули жители.

Управляющий партнер консалтингового агентства «LSP Consulting» Венера Люцик считает, что в описанной ситуации мы имеем дело с типичным видом конкурентного противостояния между управляющими организациями. В такой борьбе не всегда используются «белые» методы. Поэтому самое главное – уметь правильно реагировать, отстраняться от эмоций.

При этом, конечно, и жители дома на Ташкентской, и другие жильцы многоквратирных домов имеют право высказывать недовольство УК, высказывать желать сменить управленца, но подобные действия всегда должны соответствовать нормам, регламентируемым законом.

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Жилинспекция столицы вернула собственникам квартир на Ташкентской УК «ДЕЗ района Выхино»

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Теги: мжи, жилинспекция, дез района выхино, собственники квартир, управляющие компании



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