У Анатолия Чубайса подтвердился коронавирус

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что заразился коронавирусом.

Он заявил, что нельзя недооценивать опасность и призвал россиян носить маски и перчатки.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения", - сообщил он.

Анатолию Чубайсу 65 лет, он занимает должность председателя правления УК "Роснано" с 2011 года