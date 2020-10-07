Глава МЧС Зиничев вылетает на место ЧП в Рязанской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Скопинский район Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами.

По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек.

Также готовится вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и техника ЦСООР "Лидер". В составе группы две пиротехнические аварийно-спасательные машины, также на место могут вылететь специалисты ВНИИПО с робототехническим комплексом тяжелого класса.