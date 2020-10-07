В Челябинской области "мусорного" регоператора оштрафовали за отказ вывозить ТКО после субботников

На Южном Урале УФАС оштрафовало ООО "ЦКС" на 693 тыс. рублей за нарушение антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Штраф в размере 593 тыс. руб. назначен за уклонение регоператора от заключения договора на обработку ТКО с ООО "Спецкомплекс". Компания мотивировала это отсутствием в тарифе регионального оператора затрат на обработку ТКО. В антимонопольной службе отметили, что уклонение от заключения договора является незаконным и противоречит нормам действующего законодательства.

Штраф в размере 100 тыс. руб. назначен за невывоз ТКО от уборки придомовых территорий. В 2019 г. компания не вывозила образовавшиеся в результате такой уборки отходы.