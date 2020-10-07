Стало известно, какие санкции в отношении России может ввести ЕС

Новые санкции против России, которые ЕС планирует принять из-за Алексея Навального, будут точечными, передает Bloomberg. Например, ряду российских чиновников могут запретить въезд на территорию Евросоюза, а также заморозить их активы.

Источники издания уверены, что власти Германии не станут вводить санкции против газопровода "Северный поток 2", хотя у них есть претензии еще минимум по двум поводам – кибератаки на органы власти (в них, якобы, виновны русские хакеры), а также убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине – в нем обвиняют российские спецслужбы.