Шадринский детский лагерь накопил долги по зарплате в 1,5 млн
Директор муниципального детского загородного лагеря "Салют", расположенного в селе Мыльниково Шадринского района, под угрозой привлечения к уголовной ответственности выплатила долги по зарплате.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, руководитель лагеря в период с ноября 2019 по май 2020 года не выплачивала зарплату работникам.
Сумма долга составила 1,5 млн руб. Было возбуждено уголовное дело, потерпевшими признали 12 сотрудников.
В настоящее время задолженность уже погашена, более того работникам выплачена компенсация в размере 87 тыс. 835 руб.
С учетом этого уголовное дело прекращено.