Шадринский детский лагерь накопил долги по зарплате в 1,5 млн

Директор муниципального детского загородного лагеря "Салют", расположенного в селе Мыльниково Шадринского района, под угрозой привлечения к уголовной ответственности выплатила долги по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, руководитель лагеря в период с ноября 2019 по май 2020 года не выплачивала зарплату работникам.

Сумма долга составила 1,5 млн руб. Было возбуждено уголовное дело, потерпевшими признали 12 сотрудников.

В настоящее время задолженность уже погашена, более того работникам выплачена компенсация в размере 87 тыс. 835 руб.

С учетом этого уголовное дело прекращено.