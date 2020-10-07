07 Октября 2020
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Евгений Куйвашев, Игорь Баринов (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

От Куйвашева потребовали не допустить переноса конфликта в Нагорном Карабахе на Средний Урал

Сегодня, 7 октября, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы национальной политики в регионе.
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По словам Куйвашева, для многонациональной Свердловской области вопросы сохранения мира и обеспечения взаимодействия между представителями народов и конфессий, живущими в регионе, всегда оставались и остаются приоритетными. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на Среднем Урале реализуются тематические социальные, просветительские и культурные проекты.

В свою очередь, Игорь Баринов подчеркнул, что Свердловская область всегда отличалась добрыми и конструктивными отношениями между представителями всех национальностей и вероисповеданий. По его словам, здесь не фиксируются конфликты на межэтнической почве.

Евгений Куйвашев, Игорь Баринов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Ситуация в мире динамично меняется, ни в коем случае нельзя перенести конфликт, который происходит в Нагорном Карабахе, на территорию Российской Федерации и на территорию Свердловской области. У нас армянская и азербайджанская общины всегда находили общий язык и были доброжелательны по отношению друг к другу. Хочется, чтобы это продолжалось в будущем", - призвал руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Он добавил, что Свердловская область – это регион с большим промышленным потенциалом, который становится местом притяжения миграционных потоков, как внутренних, так и внешних. По мнению Баринова, у свердловских властей есть серьезный опыт, связанный с настройкой межнациональных отношений и в этих условиях.

Евгений Куйвашев, Игорь Баринов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"В масштабах страны за последние годы мы стали значительно лучше относиться друг к другу, независимо от национальности или вероисповедания. На сегодняшний день по стране 96% людей говорят, что не испытывают каких-то проблем в жизни в связи со своей национальностью. 87% людей говорят, что не испытывают каких-то негативных чувств к людям другой национальности. Это два очень важных индикатора, которые говорят о том, что сейчас в области межнациональных отношений у нас в стране все спокойно. И Свердловская область находится в поле этих же показателей сейчас, это очень хорошие цифры", - добавил Игорь Баринов.

Напомним, на прошлой неделе свердловские власти и лидеры азербайджанской и армянской диаспор обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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От Куйвашева потребовали не допустить переноса конфликта в Нагорном Карабахе на Средний Урал

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Теги: Куйвашев, Баринов, Нагорный Карабах, встреча



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