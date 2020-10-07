07 Октября 2020
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Утиные истории Скрудж Макдак (2016) | Фото:Disney

Кризис не помеха: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20%

Аналитики UBS и PwC посчитали, насколько за последнее время выросло состояние миллиардеров во всем мире.

Выяснилось, что в целом в мире состояние миллиардеров за последние два с половиной года выросло на 19%. В России все происходит куда быстрее: только с начала года состояние российских богатеев выросло на 20%, пишет "Коммерсант".

Определились и сферы, в которых рост идет быстрее всего: медицина и IT приносят больше всего.

В докладе аналитиков говорится, что в России общее число миллиардеров с начала года выросло на 2% - до 102 человек. Их общее состояние теперь составляет $467,6 млрд. Среди сфер лидерами по росту в России оказались финансовые сервисы, промышленность, а также развлечения и медиа.

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Кризис не помеха: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20%

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Теги: миллиардеры, доходы, размер состояния



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