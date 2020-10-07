Жителей более 10 сел эвакуируют из-за взрывов боеприпасов под Рязанью

Из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале в Рязанской области эвакуируют жителей более 10 сел в радиусе 5 километров.

По данным МЧС, на место происшествия уже направлен пожарный поезд. В готовности к вылету находится самолет-танкер Ил-76, передает РИА Новости.

Также, по некоторым данным, для тушения готовят армейские вертолеты Ми-8 и пожарные танки.

Перекрыто движение машин по федеральной трассе Р-22 "Каспий".

По информации телеграм-канала Baza, огонь со склада уже перекинулся на соседнее село.