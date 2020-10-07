07 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
инаугурация, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство Пермского края сложило свои полномочия

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после своей инаугурации принял решение об отставке правительства Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава региона заявил, что трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня. До формирования нового состава действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности.

Отметим, что сегодня Дмитрий Махонин официально вступил в должность. Особыми гостями инаугурации Махонина стали учителя, врачи и фермеры.

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Правительство Пермского края сложило свои полномочия

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Теги: Дмитрий Махонин, правительство



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Ранее 07.10.2020 14:32 Мск Особыми гостями инаугурации Махонина стали учителя, врачи и фермеры

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