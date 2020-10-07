В Великих Луках обморок 13-ти детей списали на психосоматику, волнение и "стечение обстоятельств"

В Великих Луках продолжают выяснять обстоятельства обморока 13-ти учеников разных классов школы №7. Дети потеряли сознание во время торжественной линейки 5 октября, мероприятие проводилось на улице. Роспотребнадзор не нашел в пробах воздуха и воды превышения каких-либо показателей, анализы детей на наркотические вещества тоже ничего не дали.

Сегодня детей в больнице навестила глава городского управления образования Татьяна Лозницкая, ее комментарий приводит официальный сайт Великих Лук.

Лозницкая заявила, что все произошедшее, по ее мнению, является стечением обстоятельств.

"У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания, – пояснила Татьяна Лозницкая. – Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: "тебе не плохо?", а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своём самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была".