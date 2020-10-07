На ИВЛ в больнице в Коммунарке нет пациентов моложе 40 лет

Главврач городской клинической больницы №40 в Москве (больница в Коммунарке) Денис Проценко опубликовал в Facebook статистические данные о больных, которые сейчас находятся в его заведении.

"ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии – прим. ред.), тяжелые больные, увеличение ИВЛ... Все это без шуток. Берегите себя, родителей и детей", - написал главврач.

На диаграмме со статистикой видно, что после 25 июля начинается всплеск поступлений, еще один скачок – в середине сентября. На 7 октября в больнице на лечении было 645 человек, 52 поступило за сутки, 12 скончались.

Только в 66% случаях врачи имеют дело с подтвержденным диагнозом, 60% пациентов, находящихся в обычных отделениях (не интенсивной терапии) нуждаются в дополнительном кислороде. 79% пациентов – с пневмонией. В отделении ОРИТ 86,5% пациентов – старше 60 лет. А среди пациентов на ИВЛ вообще нет людей моложе 40, да и 40-60 лет всего 13,6%, остальные – старше 60 лет.