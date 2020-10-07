На ИВЛ в больнице в Коммунарке нет пациентов моложе 40 лет

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: telegram/Mash

На ИВЛ в больнице в Коммунарке нет пациентов моложе 40 лет

Главврач городской клинической больницы №40 в Москве (больница в Коммунарке) Денис Проценко опубликовал в Facebook статистические данные о больных, которые сейчас находятся в его заведении.

"ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии – прим. ред.), тяжелые больные, увеличение ИВЛ... Все это без шуток. Берегите себя,  родителей и детей", - написал главврач.

На диаграмме со статистикой видно, что после 25 июля начинается всплеск поступлений, еще один скачок – в середине сентября. На 7 октября в больнице на лечении было 645 человек, 52 поступило за сутки, 12 скончались.

Только в 66% случаях врачи имеют дело с подтвержденным диагнозом, 60% пациентов, находящихся в обычных отделениях (не интенсивной терапии) нуждаются в дополнительном кислороде. 79% пациентов – с пневмонией. В отделении ОРИТ 86,5% пациентов – старше 60 лет. А среди пациентов на ИВЛ вообще нет людей моложе 40, да и 40-60 лет всего 13,6%, остальные – старше 60 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На ИВЛ в больнице в Коммунарке нет пациентов моложе 40 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ивл, реанимация, статистика, коронавирус, больница в коммунарке, денис проценко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети