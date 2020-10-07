Суд изменил меру пресечения экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий экс-начальнику управления капстроительства города Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на период рассмотрения уголовного дела. Следующее заседание назначено на 20 октября.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Уголовное дело в отношении Тефтелева выделено в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение.