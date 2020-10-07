Минобороны - про взрывы на складах в Рязанской области: Угрозы населенным пунктам нет

В Минобороны назвали причину пожара на складах хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области.

Огонь перекинулся с загоревшейся травы, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Сейчас на технической территории части "отмечаются отдельные взрывы боеприпасов".

Людей из населенного пункта Желтухино эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Все военные, включая начальника арсенала, также эвакуировались.

Подчеркивается, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет, передает РИА Новости.

Baza сообщает, что несколько скорых отправили в близлежащие деревни, в округе все страшно громыхает. По словам очевидцев, в городе Ряжск (14 км от складов) трясутся стены и дребезжат окна.