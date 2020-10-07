В Магнитогорске от COVID-19 скончались врач и медбрат

В Магнитогорске два медицинских работника скончались от коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, на 56 году умер врач анестезиолог-реаниматолог высшей̆ квалификационной̆ категории городской больницы №2.

В больнице №2 он работал с 1991 года, был "правой̆ рукой̆" заведующего отделением.

Кроме того, умер медицинский брат отделения функциональной диагностики АНО "Центральная клиническая медико-санитарная часть". Ему было 48 лет, из них 28 лет он отдал работе в медсанчасти.