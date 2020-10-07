07 Октября 2020
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Общество В России Москва
Ольга Бузова (2017) | Фото:youtube.com

"Я добилась всего при Путине": Ольга Бузова поздравила президента с днем рождения

Одна из самых популярных персон в российских соцсетях (почти 23 млн подписчиков в Instagram) Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения.

В своем блоге она написала: "Я поздравляю нашего Президента с Днем рождения! Желаю сил, терпения и капельку удачи вдобавок к продуманным решениям. Всего, что я достигла в России – я добилась при Путине! И каждый из вас может, если действительного готов ради своей мечты и целей работать 24/7, для этого сегодня в России есть все возможности. С днём рождения" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Примечательно, что к этому посту Бузова отключила комментарии, видимо, побоявшись негатива.

Позже она опубликовала еще один пост, в котором объявила о совместном с Умаром Кремлевым (генеральный секретарь Федерации бокса России) челлендже: "Записывайте видео с поздравлениями нашего Президента с Днем Рождения, и публикуйте в своих соц сетях с хештегом #боксерызапутина".

Здесь комментарии отключены не были, поэтому Бузову разнесли критики. "Оля с тобой что???? Какой челендж за президента! Ты хоть почитай что-то помимо тиктоковского бреда, поинтересуйся что в стране происходит и как люди ВЫЖИВАЮТ! Не топи себя, не лезь в это . У вас зрительское голосование в Ледяном периоде. Не теряй голоса. И удали этот бредовый пост", - пишет пользователь с ником allabk.7. Эту запись "лайкнули" более 400 человек. "Комментарии почему закрыла под постом с Путиным? Народную любовь увидеть боишься?" – пишет другой пользователь.

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"Я добилась всего при Путине": Ольга Бузова поздравила президента с днем рождения

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Теги: ольга бузова, день рождения, владимир путин, челлендж



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