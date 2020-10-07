Заммэра Москвы объяснила, зачем открывают законсервированные COVID-госпитали

Вице-мэр Москвы по социальной политике Анастасия Ракова пояснила, зачем в столице открывают законсервированные временные госпитали для больных коронавирусом.

По словам чиновницы, это позволит не сокращать объемы плановой помощи.

"Мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и также оперативно консервировать, не неся постоянные издержки", – рассказала вице-мэр.

Во временных госпиталях нет бумажного документооборота: медкарты ведутся только в электронном виде. У каждого пациента есть браслет с QR-кодом, привязанным к электронной медкарте, а медперсонал работает с планшетами, сообщили в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.