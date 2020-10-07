На месторождениях "Ноябрьскнефтегаза" прошли учения по ликвидации ЧС

В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" прошли масштабные тактические учения. Сотрудники предприятия и подразделений МЧС отработали действия по ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов.

Как сообщили Накануне.RU в компании, учения проводились на территории четырех месторождений, в них было задействовано 70 человек и 22 единицы спецтехники. Проверялась готовность всех служб к нештатным ситуациям, отрабатывались практические навыки и слаженность взаимодействия.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова, все поставленные задачи были успешно и оперативно выполнены.

"Надежность инфраструктуры "Ноябрьскнефтегаза" не вызывает сомнений. Тем не менее подобные учения мы проводим регулярно, чтобы нефтяники и личный состав пожарных подразделений были готовы к совместным действиям по ликвидации любой реальной чрезвычайной ситуации", – отметил начальник ФГБУ "9 Отряд федеральной противопожарной службы по ЯНАО" Виталий Равдугин.