07 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: МЧС ЯНАО

На месторождениях "Ноябрьскнефтегаза" прошли учения по ликвидации ЧС

В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" прошли масштабные тактические учения. Сотрудники предприятия и подразделений МЧС отработали действия по ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов.

Как сообщили Накануне.RU в компании, учения проводились на территории четырех месторождений, в них было задействовано 70 человек и 22 единицы спецтехники. Проверялась готовность всех служб к нештатным ситуациям, отрабатывались практические навыки и слаженность взаимодействия. 

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова, все поставленные задачи были успешно и оперативно выполнены. 

"Надежность инфраструктуры "Ноябрьскнефтегаза" не вызывает сомнений. Тем не менее подобные учения мы проводим регулярно, чтобы нефтяники и личный состав пожарных подразделений были готовы к совместным действиям по ликвидации любой реальной чрезвычайной ситуации", – отметил начальник ФГБУ "9 Отряд федеральной противопожарной службы по ЯНАО" Виталий Равдугин.

 

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На месторождениях "Ноябрьскнефтегаза" прошли учения по ликвидации ЧС

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, учения



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