В Нижневартовске СКР проводит проверку из-за червяка в школьной каше

В Нижневартовске следователи проводят проверку из-за обнаруженного червяка в каше в столовой школы №3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"В ходе проверки следователями выясняются обстоятельства поставки и использования некачественного продукта питания, меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами к осуществлению контроля за качеством поставляемых в образовательные организации продуктов, степень влияния беспозвоночного на здоровье человека при употреблении с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Отметим, что департамент образования Нижневартовска уже принял решение расторгнуть контракт с поставщиком. К повару и заведующему производством столовой применены дисциплинарные взыскания.