07 Октября 2020
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червяк, столовая (2020) | Фото: vk.com/vartovsk86region

В Нижневартовске СКР проводит проверку из-за червяка в школьной каше

В Нижневартовске следователи проводят проверку из-за обнаруженного червяка в каше в столовой школы №3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"В ходе проверки следователями выясняются обстоятельства поставки и использования некачественного продукта питания, меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами к осуществлению контроля за качеством поставляемых в образовательные организации продуктов, степень влияния беспозвоночного на здоровье человека при употреблении с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

червяк, столовая(2020)|Фото: vk.com/vartovsk86region

Отметим, что департамент образования Нижневартовска уже принял решение расторгнуть контракт с поставщиком. К повару и заведующему производством столовой применены дисциплинарные взыскания.

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В Нижневартовске СКР проводит проверку из-за червяка в школьной каше

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Теги: червяк, столовая, каша



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