07 Октября 2020
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Политика Пермский край
инаугурация, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (2020) | Фото: Накануне.RU

Особыми гостями инаугурации Махонина стали учителя, врачи и фермеры

Сегодня состоялась торжественная инаугурация избранного губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. По его просьбе, на торжественное мероприятие вместе с представителями муниципальных, региональных и федеральных властей впервые были приглашены жители разных территорий Прикамья: учителя, техники, фермеры, врачи и фельдшеры, водители и токари.

Напомним, церемония инаугурации состоялась в Органном зале краевой филармонии. Из-за пандемии коронавируса она прошла с ограниченным числом участников - приглашенные сидели через кресло друг от друга. В зале присутствовало 200 человек.

Почти все собравшиеся были в масках - за исключением тех, кто выступал на церемонии вступления главы региона в должность - полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, самого губернатора, председателя краевого избиркома Игоря Вагина, спикера заксобрания Валерия Сухих и митрополита пермского и кунгурского Мефодия.

Торжественную церемонию начал председатель избиркома Игорь Вагин. Он напомнил, что кандидатуру Дмитрия Махонина на выборах поддержало 75,6% участников голосования или 540 тыс. жителей региона. Явка составила 35,7%. Сами выборы председатель избирательной комиссии назвал действительными и состоявшимися.

После присяги и поздравлений высокопоставленных коллег, Дмитрий Махонин поблагодарил избирателей и краевое правительство за поддержку. Он отметил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом и проблемы в экономике, возникшие из-за этого, расслабляться нельзя: необходимо быть на чеку, совершенствовать работу медицинского сектора, оказывать помощь предпринимательскому сообществу и тем, кто попал в сложную социальную ситуацию. В настоящий момент, по словам Махонина, в крае ведется работа по реализации проектов на сумму полутора триллионов рублей и главная задача властей - сделать так, чтобы эти проекты были реализованы, потому что от них зависят создание новых рабочих мест и социально-экономическое развитие региона.

инаугурация, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края(2020)|Фото: Накануне.RU

По завершении торжественной церемонии специальные гости, которых позвал губернатор, поделились своими впечатлениями и ожиданиями по развитию региона.

Учитель русского языка и литературы из села Усть-Кишерть Елена Черныш высоко оценила планы главы региона по развитию социальной сферы: "Мне сегодня в речи Дмитрия Николаевича очень импонирует мысль о прорыве в социальной сфере: о строительстве школ и детских садов, создании условия для комфортной жизни, в том числе и на селе. Я думаю, что мы с губернатором идем в одном направлении. И это очень радует. У нас новая школа, сегодня идет ее оснащение, появится интернет в каждом кабинете. Конечно, всё это способствует повышению качества знаний, способствует социализации школьников".

Преподаватель физкультуры и ОБЖ, руководитель военно-патриотического воспитания из Очера Алексей Кожевников поделился впечатлением: "Правильно поставил губернатор задачу развития Пермского края. Хочу пожелать успехов, чтоб всё у нас получилось, чтоб достигнуть целей. Главное, чтобы были взаимоподдержка и взаимопонимание. Доверие по отношению к Дмитрию Николаевичу у народа есть".

По словам учителя географии тохтуевской школы Соликамского городского округа Анны Базгановой, на примере социальной сферы лучше всего видны те моменты, которые требуют изменений. Именно с ними связаны наши ожидания в будущем. В первую очередь, по мнению учителя, необходимо повысить качество медуслуг в регионе. "Мы все прекрасно понимаем, что в период пандемии было сложно справляться с некоторыми проблемами. И Дмитрий Николаевич на себе это испытал. Думаю, что он видит проблемы как никто другой. Мы уже ощутили на себе развитие сферы образования. И выплаты первые за классное руководство получили, и участие в краевых проектах. Мы стараемся принимать активное участие, зарабатывать и обеспечивать не только свое будущее, но и будущее своих детей, своего округа", – отметила Анна Базганова.

В ответном слове губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что для него вступление в должность губернатора – двойная ответственность: "Пермский край – это моя родина, связываю свое будущее с Пермским краем. Считаю, что мы должны на 100% исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы с командой продолжим борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали много социальных проектов, поэтому сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё, что намечено".​

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Особыми гостями инаугурации Махонина стали учителя, врачи и фермеры

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Теги: инаугурация махонина, особые гости



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