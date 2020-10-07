07 Октября 2020
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская гимназия №2 срочно закрывается на карантин. Но не из-за коронавируса

Екатеринбургская гимназия №2 будет переведена на дистанционное обучение. Об этом Накануне.RU сообщили в городском департаменте образования.
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Обучение гимназистов с применением дистанционных технологий начнется с завтрашнего дня, 8 октября. Оно продлится одну неделю. Как отметили в департаменте, причина такого решения – высокая заболеваемость учащихся ОРВИ. Оказал ли свое влияние коронавирус, в ведомстве не уточнили.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19. Диагноз лабораторно подтвердился у 61 жителя Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Кировский районный суд уральской столицы оштрафовал женщину, которая подменила тесты на COVID-19 у своих детей. В результате один из них оказался болен коронавирусом. Из-за этого класс ребенка в срочном порядке пришлось закрывать на карантин.

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Екатеринбургская гимназия №2 срочно закрывается на карантин. Но не из-за коронавируса

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Теги: гимназия, карантин, Екатеринбург



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