Кремль: Обязательства по линии ОДКБ не распространяются на Карабах

В Кремле сообщили, что обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах.

Отвечая на вопрос, в каком случае Москва готова направить военных в зону конфликта в Карабахе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что "это вытекает из обязательств" в рамках ОДКБ.

"В данном случае речь-то идет об Армении, президент четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все обязательства. У Армении никаких вопросов по этому поводу не возникает, добавил он.