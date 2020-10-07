У двух футболистов сборной России подозревают коронавирус – они изолированы

Двое игроков сборной России по футболу – Георгий Джикия и Маринато Гилерме – возможно, больны коронавирусом. Очередное тестирование у этих двух футболистов показало, что они могут быть инфицированы, сообщил главный врач команды Эдуард Безуглов.

"Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остается отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать", - заявил Безуглов.

Сейчас результаты "подозреваемых" футболистов перепроверяются.

В четверг, 8 октября, россияне проведут товарищеский матч со Швецией. В конце сентября РФС сообщил, что матч, который должен был состояться в шведской Сольне, перенесен в Москву.