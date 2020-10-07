07 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
уголовное дело (2013) | Фото:

В Пермском крае пропал подросток: его ищут вторые сутки

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье убийство в связи с безвестным исчезновением подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Днем 5 октября 14-летний юноша ушел из дома и пропал. Установлено, что перед исчезновением он отправил родителям сообщение о том, что дошел до учебного центра, после этого направил сообщение преподавателю учебного центра о том, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении.

"Поиски пропавшего, проведенные силами работников следственных органов Следственного комитета России по Пермскому краю и сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю положительных результатов не дали, местонахождение несовершеннолетнего в настоящее время не установлено. Работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции. Продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители", - говорится в сообщении регионального СКР.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: синяя куртка, светло-серая толстовка, темно-серые спортивные штаны, синие кроссовки на белой подошве.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить имеющиеся сведения по телефону в городе Перми: 8(342)249-54-55 (круглосуточно).

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В Пермском крае пропал подросток: его ищут вторые сутки

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Теги: подросток, пропажа



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