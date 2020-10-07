07 Октября 2020
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Общество Челябинская область
общественный транспорт, Екатеринбург, маршрутный автобус, маршрутка (2017) | Фото: Накануне.RU

Водители маршруток в Челябинске устроили забастовку

Управление транспорта Челябинска проверит перевозчика, обслуживающего маршрут №85.

Как сообщили в управлении транспорта, по итогам проверки перевозчику будет направлено требование об устранении недостатков.

6 и 7 октября перевозчик не вывел на линию часть машин. Из-за этого интервал движения увеличился.

"Забастовка у водителей 85 маршрута, работают 1-2 водителя. Я на час утром опоздала сегодня. Хоть бы объявления вешали... В четверг может нормально будут ездить уже, но не факт. Планируйте выезд с пересадкой", - написала жительница Новосинеглазово в соцсети.

Такими действиями перевозчик намерен привлечь внимание властей к проблеме дублирования маршрута. Маршрут №85 частично стал дублировать новый маршрут №36, в связи с этим перевозчик теряет выручку.

Добавим, что маршрутные такси №85 связывают поселок Новосинеглазово с улицей Мамина.

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Водители маршруток в Челябинске устроили забастовку

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Теги: маршрутка, забастовка, водители, Новосинеглазово, управление транспорта,



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