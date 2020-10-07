07 Октября 2020
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Пенсионеры (2020) | Фото: Накануне.RU

Права бабушек и дедушек на воспитание внуков могут двусмысленно узаконить

В Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон "Об опеке и попечительстве" в части установления гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании".
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В пояснительной записке отмечается, что в действующем семейном законодательстве не в полной мере отражены традиционные для российского общества представления об участии близких родственников в воспитании детей, в том числе участие бабушек и дедушек. Потому что сейчас временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками считается нахождением с чужими людьми. Просемейные эксперты отмечают, что бывают случаи, когда опека отбирает ребенка у бабушки или дедушки как "безнадзорного", пока родители на работе.

При этом, по п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, только родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами без специальных полномочий. То есть они могут наделить бабушек и дедушек правом присматривать за внуками. Но законодательно этот вопрос не решен. Законом предусмотрено лишь то, что бабушки и дедушки имеют право на общение с ребенком, в силу чего опека формально имеет право отобрать ребенка, ведь в "других случаях отсутствия родительского попечения", кроме болезни или длительного отсутствия, "защита" детей возлагается на органы опеки. Отмечается, что это недопустимое проявление ювенальной юстиции, противоречащее традициям и устоям российского общества.

На этом основании законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Президент межрегиональной общественной организации "Наши дети", зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова указывает, что родители должны написать соответствующее заявление в органы опеки.

"Не каждый родитель будет это делать, а уж родители, находящиеся в той группе риска, которую могут лишить прав, как правило, не занимаются этим вопросом. К ситуации нужно подойти очень внимательно", - предупреждает она.

Фактически бабушки и дедушки должны стать временными опекунами вместо того, чтобы они были просто бабушками или дедушками, которые имеют полное право на участие в воспитании своих внуков без всяких разрешений от опеки. Поэтому законопроект имеет двойственный характер и не является безусловно просемейным.

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Права бабушек и дедушек на воспитание внуков могут двусмысленно узаконить

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Теги: дети, внуки, воспитание, бабушки, дедушки



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