По факту загрязнения Авачинского залива на Камчатке завели дело по двум статьям

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и массовой гибели морских животных.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз.

Ранее Генпрокуратура РФ доложила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.

По данным пресс-службы ведомства, на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Обнаружены следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

Также прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.