07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга подменила тесты на COVID-19 у своих детей. Из-за этого класс закрыли на карантин

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал жительницу города, которая подменила тесты на COVID-19 у своих детей.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, женщина летала в Турцию с двумя детьми. После возвращения она своевременно прошла тест на коронавирус и предоставила информацию о его результатах, но не обеспечила прохождение обследования детьми в установленный срок.

В итоге екатеринбурженка загрузила на портал Госуслуг в "детские" формы свой собственный результат, однако это было выявлено при проверке сотрудниками Роспотребнадзора. Кроме того, что дети сдали тесты на COVID-19 с нарушением срока, не дожидаясь результатов обследования мать отправила их в школу на уроки.

В результате у одного ребенка был выявлен положительный результат. Случай заноса коронавирусной инфекции в школу потребовал проведения всего комплекса противоэпидемических мероприятий. Весь класс был в срочном порядке переведен на дистанционное обучение.

За данные нарушения жительница Екатеринбурга была оштрафована судом на 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что власти региона не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам.

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Жительница Екатеринбурга подменила тесты на COVID-19 у своих детей. Из-за этого класс закрыли на карантин

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Теги: тест, коронавирус, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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