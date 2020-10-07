На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП с грузовиком погибла девушка

В Челябинской области на трассе М-5 в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибла 25-летняя девушка, мужчина и четырехлетний ребенок получили травмы, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по области.

Авария произошла днем 6 октября на 1755 км трассы М-5 на территории Златоустовского городского округа.

27-летний водитель Лады Калина при обгоне не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Пассажир Лады – девушка 25-лет от полученных травм скончалась в больнице. Водитель легкового автомобиля и 4-летняя девочка госпитализированы с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 25 сентября водитель легкового автомобиля был задержан за управлением машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав. По решению суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 дней.

В ночь на 6 октября за управлением этого же автомобиля была задержана девушка (позже погибшая в ДТП) – так как она была без прав, на нее был составлен протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Утром мужчина и женщина пришли пришли в отдел ГИБДД и потребовали вернуть автомобиль.

"У мужчины присутствовали признаки алкогольного опьянения, а также у них отсутствовали документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. После отказа сотрудников ГИБДД вернуть автомобиль мужчина проявил агрессию, начал грубить, угрожал обращением с жалобой в различные органы власти. Через 2 часа в отдел ГИБДД подошла собственница транспортного средства, предоставила необходимые документы на автомобиль и забрала его со специализированной стоянки", - говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.