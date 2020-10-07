Большинство курганцев, заболевших коронавирусом, не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию

Большинство людей, которые заболели коронавирусом, не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Об этом говорят курганские врачи. Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, восемь из десяти заразившихся новой коронавирусной инфекцией признались, что не носили маски в общественных местах.

"У 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Симптомы коронавирусной инфекции могут проявляться через 2-14 дней после заражения. При лёгкой форме заболевания больной также опасен для окружающих, особенно для людей в возрасте старше 60 лет. Если заболевание не осложнено, то оно длится 5-7 дней и заканчивается полнейшим выздоровлением", - сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Тамара Иванова.

Она подчеркнула, что гражданам, относящимся к группе риска, особенно важно соблюдать меры профилактики, а при первых признаках заболевания немедленно обратиться за медицинской помощью.

"Медицинской наукой найдены методы лечения, получена вакцина, но, несмотря на это, коронавирусная инфекция по-прежнему распространяется во всём мире, в том числе, в нашей стране и в нашем регионе. Это связано с тем, что в период снятия ограничений по коронавирусной инфекции многие люди перестали соблюдать профилактические меры, не задумываясь над тем, что сотни тысяч людей и в настоящее время находятся на лечении, десятки тысяч ушли из жизни", - сообщила Тамара Иванова.

В общественном транспорте и магазинах, а также других общественных местах в Кургане очень часто можно встретить людей, которые категорически игнорируют необходимость носить защитные маски на лицах, когда контактируют с другими людьми в общественных местах. Особый случай – ношение маски "для галочки", то есть на подбородке. В социальных сетях часто встречаются комментарии: "Я этот намордник не надену! Себя не уважать в этом наморднике ходить!" Такие граждане заражаются коронавирусом намного чаще других, даже после этого продолжая выходить из дома, не думая о последствиях.

"Больной человек не должен ходить в магазин или в аптеку. На помощь могут прийти друзья, знакомые и соседи – они принесут продукты и лекарства. Еду и товары первой необходимости можно заказывать онлайн на дом. Берегите себя и своих родных! Носите в общественных местах маски, соблюдайте социальную дистанцию и гигиену рук", - заявляет главврач Курганской поликлиники №2 Юрий Александров.

Однако радует, что большинство граждан в тех же социальных сетях пишут о необходимости ношения масок и соблюдения правил гигиены. Курганская журналистка Марина Кирсанова рассказала в "Фейсбуке" свою историю о том, как была с ребенком на приеме в фельдшерско-акушерском пункте. Малышу нужно было поставить прививку.

"Пока заполняла согласие, измеряли вес и рост сына, зашли в кабинет три человека без масок, без бахил, кашляют. На мою просьбу надеть маску (помещения смежные и без дверей) фыркают. Апогей человеческой дебильности - женщина, которая пришла в фельдшерско-акушерский пункт и сидела там довольно долго, заявила: "У моего мужа положительный тест на ковид. У меня взяли мазок в понедельник. Но я не болею, у меня ж симптомов нет. Я на изоляции, поэтому дайте больничный". Дозваниваться до горячей линии ей надоело. Ну ты же видишь, что тут пациент, более того – ребенок, ты на изоляции находишься, ты контактировала с коронавирусным больным, и ты идешь туда, где здоровые люди!" - недоумевает Марина Кирсанова. Она уверена, что если она или ее сын заболеют, то источник заразы будет понятен.

На 7 октября в Курганской области лабораторно подтверждены 60 новых случаев COVID-19. Из них 36 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Щучанском, Юргамышском районах и Шумихинском муниципальном округе. За последние сутки выписаны 52 человека. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4178 случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 772 человека. Сняты с медицинского наблюдения 25 тыс. 184 человека. Всеми лабораториями мед. организаций суммарно проведено 189 тыс. 801 исследование.