Атака не прошла: депутаты приняли отчет вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Куземки

Очередное заседание комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской гордумы превратилось в настоящую политическую битву. Как передает корреспондент Накануне.RU, заместитель главы города по СМИ Екатерина Куземка отбивалась от острых вопросов народных избранников после ее отчета о работе пиар-блока.

Вице-мэр Екатерина Куземка, отчитываясь о своей деятельности, заявила о выполнении ряда показателей в плане работы по связям с общественностью. Акцент в этом году по понятным причинам был сделан на информирование населения о распространении коронавируса и о мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией.

"Мы занимались медиа-планированием насчет вакцинации. Были подготовлены 3 тысячи пресс-релизов (они касались работы городских служб), вышло 6 тысяч различных программ", - в числе прочего отчиталась вице-мэр.

В этом году Екатеринбургу было присвоено звание "Город трудовой доблести", по этому поводу вышла специальная брошюра, отметила Екатерина Куземка.

Также она рассказала, что в непростых условиях выходит газета "Вечерний Екатеринбург" тиражом в 660 тысяч экземпляров. "Редакция газеты составляет 48 человек. Стыдно сознаться, но мы вынуждены делать эту газету в свободное время. Пожилые люди нас часто благодарят за то, что бесплатные газеты приходят. Я не буду себя оценивать. Но газета, конечно, может стать еще лучше", - добавила Екатерина Куземка.



Дальше случилась ожидавшаяся уже заранее скоординированная атака на вице-мэра со стороны соратников спикера Игоря Володина. Руководитель городской Счетной палаты Андрей Парунин заявил о якобы финансовых нарушениях в пиар-блоке мэрии в 2017-2020 годах на 63,8 млн руб. "Подхватил" депутат Константин Киселев и начал из-за этого требовать отставки вице-мэра.

В ответ Куземка отметила, что значительная часть выводов Счетной палаты "носит субъективный характер" и не касается сроков ее работы в мэрии.

В итоге депутаты приняли отчет, заявив о том, что документу нужна доработка. Теперь его рассмотрят на заседании думы.