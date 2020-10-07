Нобелевскую премию 2020 года по химии присудили за создание "геномных ножниц"

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена Эммануэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудне (США), создавшим технологию редактирования генома.

Открытие, легшее в основу технологии "геномных ножниц" или "редактирования генома", дамы сделали еще в 2011 году. Кстати, они были в числе фавориток в номинации в прошлом году, но тогда премию присудили за разработку литий-ионных батареек (тоже, кстати, изобретение, мягко говоря, не последних лет).

На протяжении почти десяти лет технология, предложенная Дудной и Шарпантье совершенствовалась, ей находились разные области применения. "Ножницы" можно применять для удаления нежелательных генов любых живых организмов, но не только – можно вставлять на место удаленных участков другие, то есть заниматься генетическим дизайном. Тема крайне перспективная для сельского хозяйства и медицины, но она сразу становится скандальной, когда речь заходит о редактировании генома человека.