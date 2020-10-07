Нобелевскую премию 2020 года по химии присудили за создание "геномных ножниц"

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    зимние куртки мужские канадские вот

Наука и техника За рубежом
гмо, люди, генная инженерия, плод, генетика, евгеника (2016) | Фото: vdvgazeta.ru

Нобелевскую премию 2020 года по химии присудили за создание "геномных ножниц"

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена Эммануэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудне (США), создавшим технологию редактирования генома.

Открытие, легшее в основу технологии "геномных ножниц" или "редактирования генома", дамы сделали еще в 2011 году. Кстати, они были в числе фавориток в номинации в прошлом году, но тогда премию присудили за разработку литий-ионных батареек (тоже, кстати, изобретение, мягко говоря, не последних лет).

На протяжении почти десяти лет технология, предложенная Дудной и Шарпантье совершенствовалась, ей находились разные области применения. "Ножницы" можно применять для удаления нежелательных генов любых живых организмов, но не только – можно вставлять на место удаленных участков другие, то есть заниматься генетическим дизайном. Тема крайне перспективная для сельского хозяйства и медицины, но она сразу становится скандальной, когда речь заходит о редактировании генома человека.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нобелевскую премию 2020 года по химии присудили за создание "геномных ножниц"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нобелевская премия по химии, дженнифер дудна, эммануэль шарапнтье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети