Визуально признаков разлива химикатов на военных полигонах на Камчатке нет, - губернатор

Внешних признаков разлива химикатов на военных полигонах на Камчатке, расположенных у места загрязнения воды, нет, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Козельский полигон ядохимикатов осмотрели с воздуха, визуально признаков разлива нет, но мы будет пристально смотреть за этим объектом", - сказал губернатор.

Также на объекте были взяты пробы грунтовых вод и грунта. Первые результаты должны быть сегодня вечером, передает РИА Новости.

По исследованию Радыгинского полигона также визуальный осмотр не показал каких-либо нарушений, пробы взяты. "Оснований полагать, что там был разлив веществ, нет", - отметил Солодов.

Ранее Генпрокуратура РФ доложила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.

По данным пресс-службы ведомства, на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Обнаружены следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

Также прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.