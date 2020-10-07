07 Октября 2020
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Экономика В России Москва
санаторный лесопрак, вырубка (2015) | Фото: alshevskix.livejournal.com

В МВД предлагают конфисковывать технику, на которой работают нелегальные лесорубы

В МВД России предлагают конфисковывать орудия преступления, с которыми задерживают "черных лесорубов" – нелегальных заготовителей леса. Об этом сегодня на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он отметил, что сейчас зачастую люди, пойманные с поличным, работают не на своей технике, она может быть оформлена на других людей. И суд возвращает владельцам эту технику, она снова выходит на нелегальные заготовки.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин провел совещание по декриминализации лесной отрасли России. "Хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решённой до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы", - заявил президент на совещании.

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В МВД предлагают конфисковывать технику, на которой работают нелегальные лесорубы

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Теги: мвд, конфискация имущества, незаконная рубка леса, черные лесорубы



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