07 Октября 2020
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новоселы, квартира, ключи (2019) | Фото: yanao.ru

На обеспечение жильем всех полицейских, стоящих в очереди, потребуется 100 лет – Счетная палата

Укомплектованность личным составом МВД не достигает целевых показателей и в последние три года стремительно снижается, констатировал сегодня в Совете Федерации аудитор Счетной палаты РФ Олег Савельев.

Он отмети, что престиж правоохранительных органов не повышается, в МВД не хотят идти служить. Один из факторов, ухудшающих эту ситуацию – обеспечение жильем.

"На 1 июля 2019 года в правоохранительных органах было 94 тыс. нуждающихся в жилье. В 2020 году будет решена проблема с жильем 1 тыс. из них, в 2021 году объем средств на обеспечение жильем будет сокращен. При таких темпах проблема будет решена за сто лет", - отметил аудитор.

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На обеспечение жильем всех полицейских, стоящих в очереди, потребуется 100 лет – Счетная палата

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Теги: жилье для полицейских, счетная палата, финансирование, мвд



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