Армянский экс-защитник "Урала", который якобы ушел на фронт, нашелся в "Тамбове"

Футбольный клуб "Тамбов" объявил о переходе армянского защитника Вараздата Арояна. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Последним клубом игрока был екатеринбургский "Урал", который он покинул в этом году. Выступать за "Тамбов" Вараздат будет под 18-м номером.

Дебютировать за свою новую команду защитник может уже в выездном матче против волгоградского "Ротора", который состоится 17 октября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ароян якобы ушел на фронт из-за того, то власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Причиной стало обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Владимир Путин впервые высказался о ситуации в Карабахе. По его словам, Россия призывает все стороны к скорейшему прекращению огня. Также Путин назвал эти события трагедией.

"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди", - заявил президент.