Армянский экс-защитник "Урала", который якобы ушел на фронт, нашелся в "Тамбове"

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
&quot;Урал&quot; - &quot;Оренбург&quot;, Вараздат Ароян (2019) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Армянский экс-защитник "Урала", который якобы ушел на фронт, нашелся в "Тамбове"

Футбольный клуб "Тамбов" объявил о переходе армянского защитника Вараздата Арояна. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Последним клубом игрока был екатеринбургский "Урал", который он покинул в этом году. Выступать за "Тамбов" Вараздат будет под 18-м номером.

Дебютировать за свою новую команду защитник может уже в выездном матче против волгоградского "Ротора", который состоится 17 октября.

Вараздат Ароян(2020)|Фото: fc-tambov.ru

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ароян якобы ушел на фронт из-за того, то власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Причиной стало обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Владимир Путин впервые высказался о ситуации в Карабахе. По его словам, Россия призывает все стороны к скорейшему прекращению огня. Также Путин назвал эти события трагедией.

"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди", - заявил президент.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Армянский экс-защитник "Урала", который якобы ушел на фронт, нашелся в "Тамбове"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ароян, Урал, Тамбов, переход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети