Колокольцев про новый КоАП: штрафы за повторные и опасные для людей нарушения надо увеличивать

Глава МВД России Владимир Колокольцев высказался по поводу концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая сейчас обсуждается на многих площадках.

Министр считает, что штраф в размере ста рублей является анахронизмом и скорее служит предупреждением, нежели наказанием.

"Наша позиция: при повторном совершении правонарушения нужно увеличение штрафа. Впервые провинившихся – строго не наказывать. Но это касается неопасных правонарушений. Те преступления, где есть опасность гражданам – суммы штрафов надо увеличивать. Например, в сфере безопасности дорожного движения", - заявил министр, выступая в Совете Федерации на правительственном часе.