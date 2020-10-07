Глава МВД обещал возвращать назад "свиту" чиновника, который перевозит ее за собой на новое место работы

Глава МВД России Владимир Колокольцев высказался по поводу практики, когда высокопоставленный полицейский переводится в другой регион и перевозит за собой бывших коллег на хорошие места. Иногда речь идет о десятках таких "мигрантов".

"Это неприемлемо. Перевозят за собой вагон и маленькую тележку. Буквально на днях я велел отменить приказы о назначении и вернуть сотрудников в одном из регионов. Одного – двоих, максимум трех можно перевезти, но когда по 10-20 сотрудников перевозят – никаких снисхождений не должно быть, надо пресекать", - заявил Колокольцев, выступая в Совете Федерации на правительственном часе.

Он отметил, что в целом практика ротации высокопоставленных полицейских по регионам – правильная, она снижает риски коррупции.