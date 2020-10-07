В ноябре станет известно, кто будет отвечать за возвращение вытрезвителей – Минтруд или Минздрав

Создание вытрезвителей и центров по реабилитации наркозависимых – серьезная проблема, заявил во время выступления в Совете Федерации глава МВД России Владимир Колокольцев.

Он сообщил, что в правительстве до сих пор не определились, кто будет отвечать за создание системы на федеральном уровне – Минтруд или Минздрав.

"Наша позиция – нейтральная. Нам без разницы, кто будет координировать эту работу, лишь бы был этот координатор", - заявил Колокольцев. Он отметил, что на региональным уровне вытрезвителями успешно занимаются местные власти. "В 25 городах 12 регионов функционируют вытрезвители, этот опыт надо переносить на федеральный уровень", - считает министр.

Он добавил, что окончательное решение по куратору проекта в правительстве будет принято до ноября этого года.