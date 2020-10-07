На Южном Урале четырехлетний ребенок упал в открытый канализационный люк
В Усть-Катаве четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в сумме 200 тысяч рублей в пользу ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате падения ребенок получил кровоподтеки и ссадины.
Прокуратура установила, что это произошло из-за бездействия должностных лиц ООО "Городской очистной комплекс", которые обслуживают этот канализационный люк. Директору организации внесено представление с требованием устранить нарушение.
Кроме того, по данному факту проводится доследственная проверка на предмет халатности в действиях обслуживающей организации.