На Южном Урале четырехлетний ребенок упал в открытый канализационный люк

В Усть-Катаве четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в сумме 200 тысяч рублей в пользу ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате падения ребенок получил кровоподтеки и ссадины.

Прокуратура установила, что это произошло из-за бездействия должностных лиц ООО "Городской очистной комплекс", которые обслуживают этот канализационный люк. Директору организации внесено представление с требованием устранить нарушение.

Кроме того, по данному факту проводится доследственная проверка на предмет халатности в действиях обслуживающей организации.