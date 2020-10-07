Путин призвал все силы в Карабахе к немедленному прекращению огня

Президент РФ Владимир Путин впервые высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 российский лидер заявил, что РФ в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все обязательства.

У Армении никаких вопросов по этому поводу не возникает, добавил он.

Россия призывает все стороны к скорейшему прекращению огня, подчеркнул Путин, назвав события в Карабахе трагедией.

"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди", - сказал президент.

Напомним, с начала нового конфликта в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин дважды поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном.

В Кремле сообщили, что Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Пашинян заявлял, что расположенные в Армении российские силы могут быть использованы для обеспечения безопасности республики. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также совместная система ПВО.