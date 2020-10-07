07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
мост у &quot;Калины&quot; (2020) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Мэрия Екатеринбурга: контракт на строительно-монтажные работы по развязке у "Калины" пока не заключен

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию по строительству развязки у концерна "Калина".

Сегодня городские СМИ сообщили, что сроки начала глобального ремонта развязки перенесли на следующий год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в данный момент контракт на строительно-монтажные работы пока не заключен. Однако это планируется сделать уже в этом году.

"В планах – в 2021 году приступить к строительно-монтажным работам", - уточнили в администрации.

Дорожная развязка у "Калины" в Екатринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф

Напомним, в феврале этого года власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины": речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Принятию документа предшествовала серия встреч с местными жителями и экспертным сообществом: были представлены компьютерные модели движения транспорта, а также схемы распределения потоков по всему будущему путепроводу в районе концерна.

В итоге в проект были включены предложения, озвученные самими жителями. Стоит отметить, что реконструкция транспортной развязки у "Калины" входит в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.

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Мэрия Екатеринбурга: контракт на строительно-монтажные работы по развязке у "Калины" пока не заключен

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Теги: Калина, работы, развязка, Екатеринбург



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