Мэрия Екатеринбурга: контракт на строительно-монтажные работы по развязке у "Калины" пока не заключен

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию по строительству развязки у концерна "Калина".

Сегодня городские СМИ сообщили, что сроки начала глобального ремонта развязки перенесли на следующий год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в данный момент контракт на строительно-монтажные работы пока не заключен. Однако это планируется сделать уже в этом году.

"В планах – в 2021 году приступить к строительно-монтажным работам", - уточнили в администрации.

Напомним, в феврале этого года власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины": речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Принятию документа предшествовала серия встреч с местными жителями и экспертным сообществом: были представлены компьютерные модели движения транспорта, а также схемы распределения потоков по всему будущему путепроводу в районе концерна.

В итоге в проект были включены предложения, озвученные самими жителями. Стоит отметить, что реконструкция транспортной развязки у "Калины" входит в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.