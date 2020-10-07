Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня официально вступил в должность, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония инаугурации состоялась в Органном зале краевой филармонии. Отметим, что из-за пандемии коронавируса она прошла с ограниченным числом участников - приглашенные сидели через кресло друг от друга. В зале присутствовало 200 человек.

Почти все собравшиеся были в масках - за исключением тех, кто выступал на церемонии вступления главы региона в должность - полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, самого губернатора, председателя краевого избиркома Игоря Вагина, спикера заксобрания Валерия Сухих и митрополита пермского и кунгурского Мефодия.

Торжественную церемонию начал председатель избиркома Игорь Вагин. Он напомнил, что кандидатуру Дмитрия Махонина на выборах поддержало 75,6% участников голосования или 540 тыс. жителей региона. Явка составила 35,7%. Сами выборы председатель избирательной комиссии назвал действительными и состоявшимися.

После того, как Дмитрий Махонин пинес присягу, его поздравил Игорь Комаров.

"Жители Пермского края своим голосованием оказали вам высокое доверие. Эта поддержка - оценка уже предпринятых вами шагов и аванс на будущее. Она поможет вам и вашей команде в реализации идей и планов по развитию родного края. Пермский край - один из самых экономически развитых регионов России. Входит в тройку лидеров регионов ПФО по промышленному производству и объему инвестиций в основной капитал. Руководство таким регионом - большая честь и ответственность", - заявил он.

Сам Дмитрий Махонин поблагодарил избирателей и краевое правительство за поддержку. Он отметил, что несмотря на ситуацию с коронавирусом и проблемы в экономике, возникшие из-за этого, расслабляться нельзя: необходимо быть на чеку, совершенствовать работу медицинского сектора, оказывать помощь предпринимательскому сообществу и тем, кто попал в сложную социальную ситуацию. В настоящий момент, по словам Махонина, в крае ведется работа по реализации проектов на сумму полутора триллионов рублей и главная задача властей - сделать так, чтобы эти проекты были реализованы, потому что от них зависят создание новых рабочих мест и социально-экономическое развитие региона.

"В этот волнительный для себя день я хотел бы сказать слова благодарности всем, кто меня поддерживал все эти месяцы, кто пришел, проголосовал за меня, тем самым, в какой-то части, доверив свою судьбу именно мне. Для меня это если не тройная, то двойная ответственность, поскольку все мои корни здесь. И я сравниваю свое будущее именно с Пермским краем, со своей родной землей", - отметил он.

Напомним, изначально мероприятие планировалось провести 21 сентября. Однако церемонию перенесли, поскольку Дмитрий Махонин заразился коронавирусной инфекцией.

Дмитрий Махонин возглавил Прикамье зимой 2020 года. Приказ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора президент Владимир Путин подписал 6 февраля. До этого Махонин несколько лет был начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.