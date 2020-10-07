В 2019 году бедность выросла в 42 субъектах России – Кудрин

Сенаторы одобрили исполнение бюджета за 2019 год. Правда, у них возникло много вопросов, один из главных – почему вообще результаты бюджета за прошлый год вообще рассматриваются после того, как в парламент уже внесен новый бюджет? Глава Минфина Антон Силуанов попытался объяснить это объемом работы по анализу исполнения бюджета, но сенаторы и, в частности, спикер палаты Валентина Матвиенко возразили, что отчет все же нужно представлять весной, полгода на обработку результатов – вполне достаточно. Иначе складывается абсурдная ситуация.

Возникли у сенаторов и другие вопросы: неизрасходованные средства в размере 1,1 трлн руб., увеличение количества незавершенных объектов (более 60), количество регионов, завершивших год с профицитом, сократилось с 70 до 50. И это до эпидемии коронавируса, заметил глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Критически высказался о бюджете и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. "2019 год был годом замедления, темпы роста снизились вдвое по сравнению с 2018-м. Даже до пандемии мы уже нуждались в дополнительных мерах стимулирования экономики. Бедность сократилась до 12,3%. Но бедность остается очень высокой (сокращение в год – 0,3%). По данным Росстата, в 42 субъектах бедность выросла (в частности, во всех субъектах СФО). Так что сокращение бедности только в 32 субъектах. Около 20 млн россиян – за чертой бедности", - заметил аудитор.

Неиспользованных денег больше всего по статьям нацэкономика (это субсидии, льготы, инвестпрограммы) и нацоборона.

С 15 до 35 регионов выросло число дефицитников. Общий объем дефицита превысил 230 млрд руб. Кудрин предложил расширять полномочия регионов и их самостоятельность в использовании средств.

Не были введены в сроки 60 объектов. Фото: Накануне.RU

Уровень исполнения федеральных адресных инвестиционных программ был самым низким за последние 20 лет.

В конце концов, аудиторы выявили нарушений на 139 млрд руб., 20 материалов направлены в правоохранительные органы.

Глава же Минфина Антон Силуанов, судя по всему, остался в целом доволен исполнением бюджета. Ему импонирует проектный подход (нацпроекты). "Они дали хороший результат. Мы смотрим не за деньгами, а за результатами. За прошлый год нацпроекты дали результат. В 4 квартале рост экономики 2,2%. Под конец года экономика начала разгоняться, 1,6% в первом квартале этого года был рост. Если бы не последствия пандемии, темпы роста вышли бы на плановые показатели", - заявил министр.

Он указал, что за восемь месяцев текущего года инвестрасходы регионов выросли на 36% за счет денег нацпроектов.

"Принципы и бюджетные правила, которыми мы руководствовались, были абсолютно правильными. Проектный подход – правильный, его надо внедрять во всех сферах госуправления", - заявил министр.

Он пообещал в будущем продолжить отменять неэффективные льготы, которые будут перевозиться в преференции эффективным инвесторам.

Закредитованным регионам он предложил пользоваться казначейскими кредитами и отказываться от коммерческих займов в банках. Сенаторы напомнили ему про госдолг субъектов. Например, у Мордовии долг составил 230%. Силуанов назвал цифру "беспрецедентной" и пообещал пристально следить за подобными субъектами. "Субъекты не должны попадать в долговую яму", - заявил министр.

Регионам-донорам Силуанов пообещал возвращение в 2021 году грантов за достижение наццелей. В этом году от них отказывались из-за "консолидации бюджета", но на ближайшую трехлетку средства предусмотрены.