Минобороны показало видео с запуском "Циркона"

Российские военные успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Министерство обороны опубликовало кадры с запуском.

Командующий Генштабом Вооруженных Сил России Валерий Герасимов с утра в среду, 7 октября, доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи о испытании нового российского оружия.

Испытания прошли накануне: "Циркон" запустили с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, она успешно поразила цель в Баренцевом море.

Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полета – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.