В Пермском крае курорт "Усть-Качка" ограничивает посещение территории из-за COVID-19

В Пермском крае курорт "Усть-Качка" в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввел ограничение посещения. Как сообщили Накануне.RU в оздоровительном учреждении, территория курорта закрыта для прогулок.

В настоящее время курорт принимает гостей только по путевкам. Аквацентр работает в обычном режиме.

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.