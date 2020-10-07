07 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале продолжают расти заболеваемость и смертность от COVID-19

За минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике COVID-19 в Свердловской области, диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (61 случай) и других муниципалитетов. Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 30 тыс. 342.

За сутки в области было выписано 120 человек и зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 22 тыс. 503, скончались 627 пациентов.

Напомним, ранее свердловский вице-губернатор Алексей Орлов заявил, что новые ограничения, введенные из-за коронавируса, не повлияют на экономику региона.

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На Среднем Урале продолжают расти заболеваемость и смертность от COVID-19

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Теги: COVID-19, коронавирус, оперштаб, Средний Урал



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