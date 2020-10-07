В Челябинске руководителя экспертной организации приговорили к штрафу за взятку сотруднику Ростехнадзора

В Челябинской области руководитель экспертной организации приговорен к штрафу в размере 1 млн рублей за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2016 г. сотрудник Ростехнадзора установил несоответствия в экспертизах при проверке промышленного предприятия. Чтобы предприятие не привлекли к ответственности, осужденный дал взятку в 300 тыс. руб. руководителю территориального отдела Ростехнадзора.

Добавим, что осужденный признал вину, как и сотрудник Ростехнадзора. Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в суде.