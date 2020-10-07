В России выявили еще 11 115 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявлено 11 115 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В Москве - 3229 новых эпизодов COVID-19, за столицей следует Петербург – 456 случаев, Московская область – 395, Ростовская – 255, Нижегородская – 227.

Всего в стране выявлено 1 248 619 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 21 865 человек.

Выписано из больниц 6 699 человек. Таким образом, выздоровевших пациентов увеличилось до 995 275 человек.