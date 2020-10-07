Собянин посоветовал частным школам и кружкам уйти на каникулы

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы, как это сделали государственные школы.

Как написал градоначальник в своем блоге в перечне ответов на частые вопросы москвичей, "лучше сделать паузу всем одновременно".

Напомним, государственные школы ушли на каникулы с 5 октября. В Москве с 9 октября и до окончания каникул (18 октября) приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.